Максим Садиков назначен начальником областного департамента информационных технологий

В Кузбассе чиновников поймали на взятке Возбуждено уголовное дело в отношении двух кузбасских чиновников, подозреваемых в получении взятки...

Проблемный долгострой Кемерова введут в эксплуатацию до конца года Полностью завершить строительство должны были спустя три года. Однако всё затянулось, а в 2016 году...

Прокуратура выявила поборы с родителей в школах Кузбасса Прокуроры выявили незаконный сбор денег с родителей учеников в школах четырех городов и трех...