Максим Садиков назначен начальником областного департамента информационных технологий

На должность начальника областного департамента информационных технологий назначен Максим Садиков. В 2001 году с отличием окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2008 году прошел повышение квалификации, имеет европейский диплом маркетолога класса А. Общий трудовой стаж Максима Владимировича – почти 17 лет. С 2002 года 15 лет работал в ОАО «Ростелеком», с августа 2015 года замещал должность заместителя директора Кемеровского филиала. С января 2018 года Максим Владимирович работал директором по ключевым клиентам акционерного общества «ИскраУралТЕЛ». Фото: пресс-служба АКО
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