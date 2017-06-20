Малиновка готовится к празднованию юбилея

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в поселке Малиновка города Калтан полным ходом идет строительство площади общественных мероприятий и ремонт здания бывшей школы № 19. Сдача объектов должна быть завершена до 18 августа текущего года и будет приурочена к 90-летию поселка.

Сегодня активно ведутся работы по отсыпке территории для площади общественных мероприятий. На объект уже завезли 1000 м куб породы, которую выделяет городу Калтанский угольный разрез, предстоит завести еще порядка 700 м. куб. Затем начнется грейдировка территории, отсыпка гравием, щебенкой и только потом укладка асфальта. Все работы идут в срок согласно установленному графику. На будущей площади мероприятий появится сцена, хоккейная коробка, павильон по выдаче коньков и другого спортинвентаря, два тренажерных городка (воркауты) – открытий и закрытый, а также гильза для новогодней елки. В результате площадь должна стать излюбленным местом отдыха и проведения времени посельчан.

В здании бывшей школы № 19 восстановлена часть помещений для занятий спортом. На первом этаже готовы три спортивных зала: для занятий вольной борьбой и дзюдо, силовыми видами спорта, каратэ, а также душевая комната и санузел. Общестроительные работы в них закончены в полном объеме, выполнено отопление. Сегодня ведутся расчеты по устройству электроосвещения и пожарно-охранной сигнализации. Также в здании бывшей школы есть большой спортивный зал. Специалистами градостроительного центра выполнены расчеты по его ремонту, на сайте закупок объявлен конкурс на проведение ремонтных работ. На втором этаже здания запланировано создать актовый зал на 240 мест, где будут проходить торжественные и значимые мероприятия для жителей поселка. Здесь установят сцену, выполнять современную ее механику и одежду, установят световое и звуковое оборудование. Рядом с актовым залом оборудуют место для раздевалки.

Работы по ремонту кровли здания бывшей школы № 19 находятся на стадии рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе, а ремонт фасада – на стадии приема заявок.

Помимо открытия двух социально-значимых объектов, в поселке Малиновка будут выполнены работы по асфальтированию межквартальных проездов, замене уличного освещения, установке остановочных павильонов и многое другое.