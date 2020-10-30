Мамам, родившим ребенка в 2020 году: порядок оформления материнского капитала

Женщинам, у которых начиная с 2020 года родился (был усыновлен) первый или последующий ребенок, дающий право на материнский (семейный) капитал (МСК), сертификат оформляется автоматически. Это означает, что обращаться за ним не нужно — с 15 апреля 2020 года информация о получении сертификата на МСК направляется в личный кабинет владельца на сайте ПФР или портале госуслуг.

Когда рождение ребенка регистрируется в ЗАГСе, сведения об этом поступают в Пенсионный фонд Российской Федерации. Специалисты ПФР самостоятельно проводят работу по определению права у семьи на материнский капитал.

После установления права сертификат на получение МСК формируется в электронном виде. Обращаем внимание кузбассовцев на эту деталь: теперь на привычном бланке сертификат не выдается. При необходимости мама может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа ПФР по месту обращения.

Случается, что сертификат на материнский капитал уже оформлен автоматически, но женщина, не проверив поступающие ей в личный кабинет на сайте ПФР или на сайте госуслуг уведомления, подает заявление на его оформление. В этих случаях ПФР снимает заявление с рассмотрения, поскольку сертификат уже оформлен.

Для того чтобы контролировать ситуацию со своим сертификатом, настоятельно рекомендуем мамам и будущим мамам зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись. Сделать это можно несколькими способами:

- лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания;

- онлайн через сервис Сбербанк Онлайн и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн, Банка ВТБ (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);

- почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.

С полученными логином и паролем можно зайти в свой Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг, настроить доставку уведомлений и получать необходимые сведения и услуги дистанционно.

Напоминаем, размер МСК за рождение (усыновление) с 2020 года первого ребенка составляет 466 617 рублей. За рождение (усыновление), начиная с 2020 года второго ребенка (или последующего, если право на материнский капитал ранее не возникало), размер МСК составляет 616 617 рублей.