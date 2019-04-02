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Марафон ГТО среди трудовых коллективов

В акции «ГТО мы ставим 5!» приняли участие 250 человек. Участники выполнялинормативы комплекса ГТО на знаки отличия, отвечали на вопросы викторины «Знаю все оГТО», сотрудниками центра тестирования проведены беседы и распространениелистовок «5 шагов до знака ГТО» среди жителей города.В целях развития здорового образа жизни, активного отдыха педагогическогоколлектива 25 марта в школе №4 города Топки учителем физической культуры И.В.Гуковой был организован и проведен спортивный праздник для педагогов школы повыполнению норм ВФСК ГТО. 28 марта трудовой коллектив школы №1 города Топки тожес удовольствием включились в марафон, провели активную зарядку в спортзале школы иприем нормативов ГТО в тестовом формате.29 марта к марафону подключился и коллектив физкультурно-оздоровительногокомплекса (МАУ «ФОК»). В спортивно-игровом зале провели активную разминку и последружно выполнили нормативы комплекса ГТО. Некоторые сотрудники впервыевыполняли испытания, им было интересно узнать, смогут ли они уложиться в норматив,какова их физическая форма. Оказалось, без подготовки результаты не плохие, а значит,нужно немного потренироваться и выполнить его на знак отличия. «Тренинг по сплочениюколлектива» прошёл на 5 баллов! Завершился марафон викториной ГТО и фотосессией схэштегами.Помимо выполнения нормативов ВФСК ГТО, в рамках марафона прошликонсультации на темы регистрации на сайте ГТО, технике выполнения нормативовкомплекса ГТО, ошибках при выполнении испытаний и получения медицинского допуска.Всего в марафоне приняли участие 65 человек.

Спорт
Топки
kuzbassnews.ru
02/04/2019
Спорт
Топки
Новости Кузбасса

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