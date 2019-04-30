Марафон «Крошка-ГТОшка!» стартовал с 1 апреля в Топкинском районе

Муниципальный спортивно-творческий марафон «Крошка-ГТОшка!» проводится во всех общеобразовательных учреждениях Топкинского района в период с апреля по август 2019 года.

В апреле в рамках марафона в МАОУ «СОШ №1» прошли мероприятия, участниками которых стали учащиеся 6-8 лет (I ступень комплекса ГТО). Проведены классные часы «Урок ГТО» (80 участников) и конкурс рисунков (28 участников). Под руководством учителя физкультуры Юрия Леонидовича Сидорова маленькие ГТОшки в тестовом формате выполнили нормативы по видам испытаний: челночный бег и поднимание туловища лежа на спине (75 участников). А самое главное - закрепили технику выполнения упражнений и разобрали основные ошибки при выполнении испытаний.

В рамках Всекузбасского дня здоровья и марафона «Крошка-ГТОшка!» в МБДОУ «Детский сад №1 «Светлячок» 4 и 5 апреля прошли физкультурные досуги во всех возрастных группах. К ребятам из группы «Бусинки» и «Зайчики» в гости пришли добрые друзья - Ах и Ох, которые на своём примере показали детям, как важен спорт для здоровья. Средние группы «Солнышко» и «Звёздочки» для того, чтобы вырасти здоровыми, крепкими с доктором отправились в Страну «Здоровячков». Старшие и подготовительные группы соревновались между собой, проходя спортивные состязания. В мероприятии приняли участие 120 детей. А 29 апреля в подготовительной группе прошла промо-акция «Зарядись здоровьем, Крошка ГТОшка!» с инструктором-методистом, тренером по восточным единоборствам, кикбоксингу, кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью - Алексеем Владимировичем Адмакиным. Сотрудниками центра тестирования ВФСК ГТО проведена беседа «5 шагов ГТО» и демонстрация знаков отличия. В мероприятии приняли участие 16 ребят.

8, 10 и 23 апреля в СК «Олимп» прошли мероприятия по приему нормативов на знаки отличия ГТО (золотой, серебряный, бронзовый). Ребята в возрасте 6-8 лет (I ступень комплекса ГТО) показали хорошую спортивную форму.

По итогам трёх дней определились рекордсмены по видам испытаний в I ступени комплекса ГТО. В прыжке в длину с места (см): Дубровский Богдан (шк. №8) – 185, Мельникова Злата (шк. №1) – 146. В поднимании туловища из положения лежа на спине за 1 минуту большее количество раз сделали: Бузмаков Степан (шк. №8) – 49, Башарина Сафия (Рассветская шк.) и Бушина Катя (шк. №8) – 40. Лучшие результаты в испытании «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу» у Шарега Ильи (шк. №1) – 39 раз и у Мельниковой Златы (шк. №1) – 30 раз. Самым гибким среди мальчиков стал Ковган Егор (шк. №1) и Листопадов Женя (шк №8) – (+11 см), среди девочек – Мельникова Злата (шк. №1) – (+21 см). В подтягивании на низкой перекладине рекордсмены среди мальчиков Листопадов Женя (шк. №8) – 21 раз, среди девочек – Сергунова Диана и Достовалова Лиза (шк. №8) – 20 раз. Челночный бег – Дубровский Богдан (шк. №8) и Братченко Диана (шк. №2) с одинаковым результатом 8.3 с. Всего приняли участие 89 учащихся от 6 до 8 лет.

17 апреля в плавательном бассейне МАУ «ФОК» прошла акция «Крошка-ГТОшка!» среди участников I ступени. Учащиеся 6-8 лет МБОУ «СОШ №8» выполняли нормативы по плаванию. Маленькие ГТОшки показали отличные результаты и выполнили нормативы на золотой знак. Лучшее время показали: Лампадов Даниил – 0.28 с и Пустовалова Ольга – 0.20 с. Норматив на золотой знак отличия по плаванию на 25 м у мальчиков и девочек 2 мин. 30 с. Всего выполняли нормативы по плаванию 10 участников.