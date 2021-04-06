Мариинск присоединился к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

В Кузбасс придет потепление до +12 градусов в воскресенье В воскресенье в Кузбасс придет потепление до +12 градусов.

В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,1 Подземные толчки зафиксировали вечером 4 апреля. По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической...

Власти Кузбасса расширили список мест, где запрещено продавать алкоголь Отмечается, что предыдущие постановления под номерами 108 и 345 более не действительны. В них...