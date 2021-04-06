Мариинск присоединился к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

В городском парке имени Александра Суворова более 50 мариинцев прошагали дистанцию для своего здоровья и удовольствия. Всероссийская акция проходила в рамках национального проекта «Демография».
Одна группа участников акции занялась скандинавской ходьбой, другая отправилась на профилактическую прогулку с врачом-терапевтом. Перед началом прогулки специалисты кабинета медицинской профилактики городской поликлиники всем желающим измеряли артериальное давление, рост, вес. Также проводились профилактические беседы о главных принципах здорового образа жизни.
Воспитанница секции «лыжные гонки» спортивной школы Эльвира Зарубина провела показательное выступление по скандинавской ходьбе. Главная задача оздоровительной акции была достигнута – все участники получили заряд бодрости и положительные эмоции, а также хорошее настроение на целый день.
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