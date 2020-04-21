Мариинский городской суд информирует о размещении недостоверной информации о приговоре за получение взятки в виде картофелекопалки стоимостью более 25 тыс рублей
В частности, информация, не соответствующая действительности, касается установленного судом размера взятки в виде стоимости картофелекопалки «ККМ-4» в сумме 25 тысяч 500 рублей, что непосредственно влияет на квалификацию по более тяжкому составу преступления, за совершение которого наказание в виде исправительных работ не предусмотрено.
20 апреля 2020 года на официальном сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в сети «Интернет» размещено информационное сообщение с заголовком «В Кемеровской области вынесен приговор бывшему инспектору труда, обвиняемому в получении взятки». В указанном сообщении, в частности, содержится информация о том, что «следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года осужденный, проводя проверку соблюдения трудового законодательства в исправительных учреждениях города Мариинска, выявил нарушения, за которые предусмотрены административные наказания в виде штрафов. После чего он предложил руководителям двух колоний сложиться и приобрести для него картофелекопалку стоимостью порядка 25,5 тысячи рублей, а за это он вынесет им только предупреждения».
Впоследствии вышеуказанная информация была опубликована в сетевых средствах массовой информации, в числе которых «Интернет-портал «Российской газеты», «РИА Новости», «КузПресс», «VSE42.RU» и «AVOKADO».
Приведённая выше информация не в полной мере соответствует действительности.
Органами предварительного расследования бывший главный государственный инспектор труда обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение должностным лицом взятки в значительном размере), так как на стадии следствия сумма взятки в виде стоимости картофелекопалки была определена более 25 тысяч рублей, что в соответствии с примечанием к статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации является значительным размером.
Однако в ходе рассмотрения уголовного дела у стороны защиты возникли сомнения относительно рыночной стоимости переданной подсудимому картофелекопалки в виде взятки, в результате чего судом была назначена судебная товароведческая экспертиза, которая с достоверностью определила стоимость картофелекопалки в размере 24 тысячи 824 рубля 26 копеек, что не соответствовало значительному размеру взятки.
В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области переквалифицировал действия подсудимого на часть первую статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 5 % заработной платы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 2 года.
Следует отметить, что в случае оставления квалификации действий подсудимого без изменения наказание в виде исправительных работ ему не могло быть назначено, так как не предусмотрено санкциями части второй статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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