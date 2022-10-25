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Маркшейдер «Южного Кузбасса» признана талантливым наставником

Специалист угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стала лауреатом премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли – 2022». Главный маркшейдер разреза «Красногорский» Наталья Мудрак отмечена в номинации «Наставник года».

На конкурс поступило 388 заявок от 40 предприятий горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей России и стран СНГ. На церемонии награждения в Москве встретились 115 финалисток. 　

Главный маркшейдер разреза «Красногорский» стала лауреатом в номинации «Наставник года». 　

Наталья Мудрак – профессионал с 20-летним стажем, передовой испытатель нововведений маркшейдерского дела. С ее участием на разрезе проводилось внедрение спутникового GPS оборудования. Наталья регулярно исследует новые методы работы, выступает в качестве ментора для коллег. Совместно со специализированным маркшейдерским бюро «Южного Кузбасса» работает над проектом по внедрению беспилотных летательных аппаратов. Наталья – наставник молодых кадров и куратор студентов-практикантов. 　

Активная жизненная позиция и добросовестный труд Натальи Мудрак отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.　

«В «Южном Кузбассе» трудится много женщин-профессионалов, компания регулярно поощряет их качественную работу наградами и премиями. Приятно, что наши сотрудники получают признание. Это придает им уверенности, мотивирует к профессиональному развитию и росту», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
25/10/2022
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