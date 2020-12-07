Машины-автоботы и «трансформация» в энергетика

Так бывает, что детские мечты запросто могут претвориться в реальность во взрослой жизни, главное верить в свои возможности! «А еще главное, – добавляет мастер на все руки Тисульского района электрических сетей Владимир Мухоедов, – чтобы под рукой всегда был сварочный аппарат и куча разных деталей. Если у вас есть ненужные железяки, не торопитесь от них избавляться, они для моей мечты как раз и сгодятся».

В Кузбасском филиале компании «Россети Сибирь» машинист автогидроподъемника Владимир Мухоедов работает уже семь лет. Как говорит наш герой, за эти годы он успел «трансформироваться» из водителя в энергетика. И девиз, с которым машинист начинает смену, неизменен уже несколько лет: «Энергетик и в космос может полететь, если «ракета» вовремя пройдет техосмотр».

«Все детство я коллекционировал машинки, но не как прилежный мальчик, красиво выставлял игрушки на полочку и бережно вытирал с них пыль. Коллекционировал их всегда в разобранном виде. Мне было дико интересно изучить автомобили изнутри, поэтому я по несколько раз разбирал и собирал игрушки, добавляя в них новые детали и элементы. Этим занимаюсь и по сей день. Только машинки стали побольше и посерьезнее».

Во дворе своего дома Владимир Викторович припарковал с виду обычный квадроцикл: увесистые колеса, легкий бронзовый тюнинг и маневренный руль. Сразу и не разберешь, что это «трансформер» собственного производства. Или, как говорит местный Кулибин, гибрид старенькой «Оки», мотоцикла, велосипеда и даже стиральной машины.

«Мой квадроцикл уже на ходу, опробован по бездорожью, но все же еще находится в стадии доработки, – рассказывает энергетик. – Хочу добавить пару механических элементов и утяжелить корпус. Этим летом ездил на нём за грибами. Могу смело сказать, «автоботу» не страшны ни зной, ни слякоть, легкий косогор и поворот. Все препятствия проходит как по маслу. Качеством сборки я доволен!».

На ходу у хорошего машиниста не только личный, но и рабочий транспорт. Автогидроподъемник, на котором Владимир Мухоедов поднимает энергетиков на опору, всегда в идеальном состоянии. Любую, даже незначительную поломку шофер исправляет незамедлительно, потому что знает: спецтехника в РЭСе работает с бригадой в одной связке – это первый помощник энергетиков при восстановлении линии.

Владимир Мухоедов уверен, что в энергетике не прожить без крепкого плеча, поэтому никогда не отказывает коллегам в помощи.

"Хорошо, когда рядом с тобой работают настоящие профессионалы. Благодаря производственникам ты знаешь "все кухню изнутри", – рассказывает энергетик. – Сплоченный коллектив, готовый всегда прийти на помощь – залог успеха в любом деле, а в энергетике – особенно. Поэтому и горд за свою профессию, я хоть и за рулем сижу, но тоже «ответственный по свету».