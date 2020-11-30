Материнский капитал - для социальной адаптации детей-инвалидов

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что материнский капитал можно направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Для этого семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в соответствующий раздел индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) рекомендации о товарах и услугах, предусмотренных Перечнем*, которые могут приобретаться за счет средств материнского капитала.
Далее семья может приобретать товары и услуги, указанные в ИПРА, сохраняя платежные документы: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их оказании.
После приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее пяти дней после обращения представитель органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в ПФР.
Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный фонд. Вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на компенсацию затрат нужно предоставить:
- документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
- акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
- реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.
Подать заявление можно также в МФЦ, через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, через портал государственных услуг.
Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации при этом должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ».
* Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р).
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