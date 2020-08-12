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Материнский капитал – на высшее образование ребенка и оплату общежития

В преддверии нового учебного года ОПФР по Кемеровской области напоминает, что средства материнского (семейного) капитала (МСК) можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, а также на проживание его в общежитии.

Речь идет об оплате дополнительного, среднеспециального и высшего образования любого из детей. При этом второму, третьему или последующему ребенку, давшему право на получение сертификата, должно исполниться три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Также должны быть выполнены несколько условий: во-первых, на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, во-вторых, образовательная организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на предоставление соответствующих услуг.

Содержание ребенка, присмотр и уход в дошкольных учреждениях,  дополнительные услуги школьного образования для детей помладше могут быть оплачены за счет средств материнского капитала на тех же условиях: организация-исполнитель находится на территории России и имеет соответствующую лицензию.

Образование детей – второе по популярности направление, куда тратят материнский капитал кузбасские семьи. В целом с 2009 года, когда появилась такая возможность, 20 261 ребенок в регионе получил или получает образование благодаря МСК. С начала 2020 г. в Кузбассе 897 семей решили использовать возможность потратить МСК на образование детей.

Подробнее о том, как направить средства материнского капитала на образование детей, можно узнать на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК» - «Как получить и потратить материнский (семейный) капитал».

Общество
kuzbassnews.ru
12/08/2020
Общество
Новости Кузбасса

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