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Материнского капитала станет больше

Размер материнского семейного капитала (МСК) в 2020 году будет проиндексирован и составит 466 617 рублей. Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Кроме того, со следующего года изменятся правила получения ежемесячной денежной выплаты из средств МСК.

Получить ежемесячную выплату из средств МСК смогут семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден или усыновлен второй ребенок, а также доход семьи за последние 12 месяцев составляет не более двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе. В Кемеровской области сумма составляет 22022 руб.(11011 руб.*2) Сейчас порог дохода семьи – не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Также будет увеличена продолжительность выплаты — со следующего года родители смогут ее получать, пока ребенку не исполнится три года (вместо полутора лет в 2019 году).

Ежемесячная выплата из МСК в 2020 г. равна прожиточному минимуму ребенка в регионе и составляет 10778 рублей в месяц.

Срок выплаты устанавливается первоначально до достижения ребенком возраста одного года.

После этого владельцу сертификата необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. Сначала - до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до трех лет ребенка.

С новым заявлением также предоставляются необходимые документы, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе Получателям МСК/ Как получить и потратить семейный капитал

Общество
kuzbassnews.ru
19/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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