Медицинские организации готовы развернуть до 5000 коек для лечения COVID-19

Строительство одной из частей кемеровской Московской площади завершилось К 300-летнему юбилею строители пообещали закончить бетонные работы на верхней части смотровой...

В Кузбассе рабочая группа займётся пересмотром транспортной системы региона В Кузбассе вопрос общественного транспорта стоит очень остро. В 2020 году в Нвокузнецке не очень...

К городской площади в Кемерове построят пешеходный подход Градоначальнику пришлось отвечать на вопросы жителей в социальных сетях. В частности горожане...