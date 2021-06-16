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Медицинские организации готовы развернуть до 5000 коек для лечения COVID-19

В период высокой заболеваемости осенью прошлого года в Кузбассе функционировало 5000 коек. В настоящий момент есть возможность вернуть их все к работе в период от 12 часов до трех суток. Еще в апреле текущего года Министерством здравоохранения Кузбасса на случай ухудшения ситуации по заболеваемости COVID-19 была определена последовательность открытия резервных баз.

В течение трех дней 500 дополнительных коек уже будут готовы в медицинских организациях в северной и южной агломерациях: в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн, в Кемеровской городской клинической больнице №4, в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю.Е. Малаховского (корпус на ул. Петракова), а также в больницах Междуреченска, Юрги и Белова.

 

 

Фото: пресс-центр администрации Кузбасса

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kuzbassnews.ru
16/06/2021
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