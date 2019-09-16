Меркурий ООО «Содружество»

В начале августа текущего года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе осуществления мониторинга ФГИС «Меркурий» и контроля баланса производственных площадок выявлены многочисленные факты нелогичного перемещения подконтрольной госветнадзору продукции у ООО «Содружество» (ИНН 4205224739, ОГРН 1114205027815), установлены факты оформления исходящих ветеринарных сопроводительных документов(далее ВСД), в которых не указываются номера документов, подтверждающих происхождение продукции, а так же при сопоставлении данных исходящих и производных ВСД показало, что количество исходящей продукции не сопоставимо с количеством произведенной. К примеру, пользователем ООО «Содружество» Байрамгалеевой Т.Ю. оформлены исходящие ВСД №№2443603428, 2434317827 от 06.08.2019 и 05.08.2019 на сыр «Российский» ГОСТ 32260-2013 с датой выработки 01.08.2019, в количестве 412,978кг.и 497,716кг., тогда как при изучении производственных ВСД с такой датой выработки 01.08.2019 имеется один ВСД согласно которому выработано 594,453кг. сыра без названия, так же этим же пользователем оформлены исходящие ВСД №№2402290982, 2402286972, 2402283264, 2402279291, 2402273047 на сыр фасованный «Голландский» ТУ 10.51.40-329-37676459-2017, с датами выработки 22.07.2019, 23.07.2019, 24.07.2019, в количестве 118,715кг., 447,54кг., 489,62кг., 113,099кг., 266,735кг., при изучении производственных ВСД имеется один ВСД на сыр «Голландский» с датой выработки 18.07.2019, в количестве 430,362кг. Таким образом нарушается прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве и реализации.

27 августа Управлением Россельхознадзора в связи с обнаружением множества грубых нарушений правил оформления электронных ВСД, допущенных уполномоченными специалистами ООО «Содружество», организована внеплановая проверка в отношении юридического лица.

В ходе мероприятий установлено, что вышеупомянутая организация занимается производством молочной продукции (сыр). При анализе документов на основании которых принята декларация о соответствии на сыр «Российский», «Голландский» выявлено отсутствие протоколов испытаний на антибиотики, исследование на которые установлено требованиями Технического регламента Таможенного союза 033/2013 на молоко и молочную продукцию. Молоко сырье используемое для производства пищевой продукции не исследуется на какие либо показатели безопасности.

В производственных помещениях имеются места где осыпается штукатурка с потолка, свисает теплоизоляционный материал для труб (стекловата), находятся посторонние предметы не предназначенные для производства пищевой продукции (клей и предметы предназначенные для сборки оборудования). Для хранения дезинфицирующих и моющих средств отсутствует отдельное помещение или шкаф с ограниченным доступом.

Молочная сыворотка которая образуется в процессе производства продается на корм животным без ветеринарно-сопроводительных документов.

По результатам проверки за нарушение законодательства РФ в области ветеринарии и требований технических регламентов ЕАС инспектором в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 а в отношении должностного лица возбуждено административное дело ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В настоящий момент начата процедура о прекращении действия декларации о соответствии на сыр «Российский», «Голландский».