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Международный день книгодарения отметили в Тяжинском округе

Тяжинская централизованная библиотечная система присоединилась к девятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью - 2025». Сотрудники библиотек раздавали читателям и жителям округа буклеты, рассказывали о дне книгодарения, приглашали детей и взрослых принять участие в акции. Предлагали дарить различные издания друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается.
Библиотекари провели день открытых дверей, мастер-классы и викторины. В библиотеках были организованы пункты сбора книг. Здесь с благодарностью принимали в дар книги самой разнообразной тематики: детские, по рукоделию, по истории, энциклопедии. Активное участие в акции книгодарения приняли специалисты Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Всего в рамках общероссийской акции было подарено более 216 экземпляров, среди которых большая часть – новые книжные издания.
В Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова активисты «Движения первых» организовали пункт приема книг, а школьники, педагоги и родители принесли сюда детскую литературу. Собранные книги, более 230 экземпляров, передали в детское отделение Тяжинской больницы. Также пополнили книжные полки в школьной библиотеке.
Активисты «Движения первых» Тяжинского центра дополнительного образования вместе с педагогическим коллективом провели акцию по сбору книг и подарили их детскому отделению Тяжинской больницы.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
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kuzbassnews.ru
15/02/2025
Культура
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