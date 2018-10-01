Международный день пожилых людей

В Тяжинском РДК «Юбилейный» прошел торжественный прием у главы района, посвященный Международному дню пожилых людей.

Представителей старшего поколения поздравили с праздником глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для ветеранов концертную программу.

В плане заботы о представителях старшего поколения в Тяжинском районе делается многое. В текущем году 4300 граждан пожилого возраста воспользовались такими мерами социальной поддержки, как компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 30 млн. рублей, зубопротезирование – 73 человека на сумму 543 тыс. рублей, абонентской платой за телефон – 398 человек на сумму 440 тыс. рублей.

Звание «Ветеран труда» получили 59 человек. Пенсию Кемеровской области получили 667 человек на сумму 5,5 млн. рублей, ежемесячную денежную выплату – 1140 человек на сумму 4,5 млн. рублей. Шестнадцать человек, имеющие звание «Почётный житель Тяжинского района», получили денежную выплату в размере 144 тыс. рублей.

В районе предоставление услуг срочного социального обслуживания, обслуживания на дому и в отделении дневного пребывания осуществляет Центр социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. 60 социальных работников отделений обслуживания на дому обеспечивают основные жизненные потребности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в силу возраста, инвалидности или заболевания. Более 600 получателям социальных услуг предоставляется большой спектр социально-бытовых, социально-медицинских услуг, услуг по выполнению отделочных работ и благоустройству придомовых территорий.

Эмоциональное, психологическое и духовное состояние пожилых граждан также требует особого внимания. Для выполнения этой задачи учреждение разрабатывает и реализует инновационные технологии, проекты, программы, которые позволяют обновить содержание и расширить перечень форм и методов социальной работы.

На протяжении длительного времени в рамках проекта «День добра» учреждение тесно сотрудничает с волонтёрами отдела молодёжной политики и спорта администрации района и Тяжинского агропромышленного техникума. Добровольцы оказывают ветеранам помощь в проведении генеральных уборок в квартирах, благоустройстве придомовых территорий, в работе на приусадебном участке и в уборке снега, складировании дров и угля.

Продолжается реализация программы «Поверь в себя», в рамках которой проводятся занятия по восстановлению нарушенных физических способностей пожилых людей. Программа реализуется в нескольких направлениях, но самым востребованным является метод арт-терапии. Это терапия искусством: рисование, декоративно-прикладное творчество, создание работ из бумаги и многое другое.

Задача повышения личной безопасности получателей социальных услуг ставится в программе «Школа безопасности для пожилых людей». Актуальными на сегодня остаются темы пожарной безопасности, мошенничества, терроризма. С помощью индивидуальных и групповых бесед, лекций, стендового оформления, распространения тематических памяток и брошюр проводится информирование населения о безопасном поведении в повседневной жизни.

В наше непростое время, когда пожилые граждане ограничены в средствах, практически не имеют доступа к объектам культуры и искусства, отделение дневного пребывания для многих пенсионеров является единственным местом, где они могут проявить свои способности, реализовать себя в самодеятельном творчестве, пообщаться со своими ровесниками.

За 2018 год более 118 человек воспользовались услугами отделения дневного пребывания. Здесь ветеранов ждут массаж, аутотренинг, кислородный коктейль, горячие обеды и завтраки, а также многое другое.

Ровесников Кузбасса и людей, внесших значительный вклад в развитие района, в марте собрал под своей крышей центр социального обслуживания населения. Денежные средства для отдыха и оздоровления ветеранов были выделены в рамках муниципальной районной программы «Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального района» на 2015-2020 годы».

В мае в отделении дневного пребывания завершился отдых ветеранов – детей войны и тружеников тыла, организованный за счет средств, выделенных фондом «Победа».

В отделении срочного социального обслуживания под пристальным вниманием находятся инвалиды, пенсионеры, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Одна из востребованных социальных услуг – прокат технических средств реабилитации. Трости, костыли, инвалидные коляски, ходунки предоставляются нуждающимся гражданам на необходимый реабилитационный период.

Большой популярностью пользуется услуга «Социальный туризм». В этом году пожилые люди посетили ГТРК «Кузбасс», Ботанические сады в городе Кемерово и Лесной Поляне, «Страусиное ранчо», совершили экскурсию в деревню Марьевка Яйского района в музей Василия Федорова. Новые группы пожилых людей продолжают посещать музей-заповедник «Томская Писаница» и город Мариинск.

Не менее важна услуга «социальное такси». Инвалидам и маломобильным гражданам достаточно сложно перемещаться даже в пределах своего жилья, не говоря уже о передвижении по району. За 2018 год более 50 человек были доставлены в различные учреждения, как района, так и области. В дни празднования Рождества, Дня Победы и Пасхи организуются безвозмездная доставка ветеранов на мероприятия.

Доставка благотворительного угля и овощных наборов по Губернаторским акциям – еще одно направление деятельности специалистов отделения. Совместно с волонтерами 56-ти гражданам пожилого возраста было доставлено по 4 тонны угля.

Для ветеранов ежегодно организуются конкурсы, творческие выставки, фотовыставки. Также проводятся акции, направленные не только на стимулирование творческого потенциала представителей старшего поколения, но и на сбор информации, имеющей историческую ценность.