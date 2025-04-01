Международный день птиц отметили в Мариинском округе

На территории Первомайского сельского Дома культуры прошла акция, в ходе которой все желающие могли наполнить кормом «птичьи столовые». Кроме того добровольцы установили две новые кормушки для птиц.

В Малопесчанском Доме культуры состоялась познавательно-игровая программа «В птичьем царстве». Ребята отгадывали загадки и вспоминали поговорки о пернатых, решали ребусы. Завершилась программа викториной «Птичьи приметы».

В культурно-досуговом центре «Творчество» города Мариинска для учащихся 3 класса средней школы № 7 прошла экологическая игра-путешествие «Вестники весны». К мероприятию библиотекари оформили выставку книг «Птицы на книжных страницах». Ребята научились делать скворечники и узнали, чем нужно кормить птиц. Также участники программы познакомились с лесными птицами Сибири и разгадали филворд «Птичьи прятки».

В Сусловской сельской модельной библиотеке воспитанники детского сада «Елочка» совершили экологическое путешествие «Крылатый почтальон и крылатый чемпион», посвященное Международному дню птиц.

Творческие работники районного Дома культуры провели для учеников 2-Пристанской школы экологический час «Наши крылатые друзья». Ребята рассказали о птицах родного края и приняли участие в познавательной викторине, послушали пение пернатых, вспомнили пословицы, поговорки и народные приметы, связанные с птицами. Затем школьники изготовили кормушки для крылатых друзей.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека