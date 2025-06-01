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Международный день соседей отметили в Тяжинском округе

В Итатском городском Доме культуры прошла выставка декоративно-прикладного искусства «Наши поделки – соседские посиделки». Работники Тяжиновершинского сельского Дома культуры провели на улице Советской развлекательную программу «У меня есть сосед». В селе Новопокровка состоялся праздник «День соседа». Специалисты Кубитетского СДК организовали «Соседские посиделки».
В Международный день соседей специалисты Тисульского сельского Дома культуры устроили праздник для жителей улиц Вокзальная и Садовая. В поселке Листвянка состоялась детская игровая программа «Мы с соседями дружны». Работники Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры провели развлекательную программу «Давайте жить дружно». В Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры организовали для земляков фоточеллендж «По соседству мы живем».
Специалисты Акимо-Анненского, Преображенского и Даниловского сельских Домов культуры провели поздравительные акции. Работники Староурюпского СДК организовали акцию «Поздоровался с соседом». Поздравили жителей села с Международным днем соседей, рассказали землякам об истории праздника и вручили информационные буклеты. Вместе с ребятами из школьного отряда «Юнармеец» культработники поздравили с праздником семьи участников специальной военной операции.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
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kuzbassnews.ru
01/06/2025
Культура
Тяжин
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