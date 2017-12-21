Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Международный конкурс

В Кемерово завершился VI Международный конкурс «Сибириада».
В конкурсе приняли участие творческие коллективы, отдельные исполнители, преподаватели, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений из разных регионов России и зарубежья. В течение десяти дней более 1500 участников конкурса показывали свое мастерство на сценических площадках Кемерова, но только 26 из них по решению жюри были удостоены права принять участие в Гала-концерте и соревновании за Гран-При.
Впервые в истории международного конкурса «Сибириада» состоялось грандиозное музыкальное состязание за главный приз международного конкурса – Гран-при (100 тысяч рублей). Победу одержала учащаяся отделения народных инструментов Тяжинской детской школы искусств № 31 Ульяна Есип, покорившая жюри великолепной техникой исполнения на балалайке и эмоциональностью. Решение жюри было единогласным.
Специальным призом конкурса «Лучшему концертмейстеру» награждена концертмейстер Ульяны – Ольга Александровна Есип. Подготовила Ульяну преподаватель Раиса Михайловна Игина. Это не первая победа юных тяжинских балалаечников. В декабре 2017 года учащиеся класса Раисы Михайловны Игиной: Ульяна Есип, Егор Вилло и Матвей Пасько стали лауреатами I областного конкурса «Кузбасская певунья, балалайка!»

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/12/2017
Культура
Кемерово
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе спасли пенсионера, решившего пройти 15 километров по морозу
Мужчина решил пройти пешком 15 километров, однако смог пройти только пять.
В Кузбассе предприятие задолжало работникам более 320 000 рублей
В Тяжинском районе предприятие задолжало своим работникам за сентябрь 328 000 рублей. Зарплату за...
На экологическом митинге новокузнечане обратились к Тулееву
На фотографиях, опубликованных в интернете, собравшиеся держат плакаты с надписями «Кузбасс – наш...
Соцсети: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика, есть погибшие
На трассе Мариинск — Кемерово, примерно в 60 километрах от столицы Кузбасса произошло страшное ДТП...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus