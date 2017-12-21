В Кемерово завершился VI Международный конкурс «Сибириада».

В конкурсе приняли участие творческие коллективы, отдельные исполнители, преподаватели, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений из разных регионов России и зарубежья. В течение десяти дней более 1500 участников конкурса показывали свое мастерство на сценических площадках Кемерова, но только 26 из них по решению жюри были удостоены права принять участие в Гала-концерте и соревновании за Гран-При.

Впервые в истории международного конкурса «Сибириада» состоялось грандиозное музыкальное состязание за главный приз международного конкурса – Гран-при (100 тысяч рублей). Победу одержала учащаяся отделения народных инструментов Тяжинской детской школы искусств № 31 Ульяна Есип, покорившая жюри великолепной техникой исполнения на балалайке и эмоциональностью. Решение жюри было единогласным.

Специальным призом конкурса «Лучшему концертмейстеру» награждена концертмейстер Ульяны – Ольга Александровна Есип. Подготовила Ульяну преподаватель Раиса Михайловна Игина. Это не первая победа юных тяжинских балалаечников. В декабре 2017 года учащиеся класса Раисы Михайловны Игиной: Ульяна Есип, Егор Вилло и Матвей Пасько стали лауреатами I областного конкурса «Кузбасская певунья, балалайка!»