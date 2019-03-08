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Международный женский день в Тяжинском районе

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, прошли в Тяжинском районе.
В РДК «Юбилейный» состоялся торжественный прием главы района. Собравшихся поздравил с праздником глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Свое творчество женщинам подарили творческие коллективы районного Дома культуры и клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский.
В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел конкурс «А, ну-ка, девушки». Праздничную программу подготовила и провела методист районного краеведческого музея Антонина Анатольевна Меновщикова. Участницы соревновались в различных конкурсах – «Разрешите представиться!», «Принцесса на горошине», «Хорошие хозяйки», «Буриме», «Грандиозная походка» и других. Праздничная программа была изначально заявлена как конкурс, но жюри не стало определять победителя – все шесть конкурсанток получили призы и поздравления.
В РДК «Юбилейный» состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Тысяча и одно признание». Ведущие в шуточном диалоге научили мужчин джентльменскому поведению в праздничный день по отношению к женщинам. Своим творчеством присутствующих порадовали коллективы районного Дома культуры: хор русской песни «Раздолье», ансамбль танца «Радость», эстрадные коллективы и исполнители.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/03/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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