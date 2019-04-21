Междуреченцу достался в наследство гараж с ружьем и патронами

62-летний междуреченец сообщил в полицию, что хочет сдать найденные ружье и патроны.

Сотрудники полиции выяснили, что супруге заявителя достался по наследству гараж. Разбирая вещи в нем, мужчина обнаружил оружие и патроны различного калибра в количестве 150 штук. Находку он решил сдать в полицию.



В настоящее время оружие и патроны направлены на исследование.