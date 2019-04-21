Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Междуреченцу достался в наследство гараж с ружьем и патронами

62-летний междуреченец сообщил в полицию, что хочет сдать найденные ружье и патроны.

Сотрудники полиции выяснили, что супруге заявителя достался по наследству гараж. Разбирая вещи в нем, мужчина обнаружил оружие и патроны различного калибра в количестве 150 штук. Находку он решил сдать в полицию.

В настоящее время оружие и патроны направлены на исследование.

Общество
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/04/2019
Общество
Топ
Междуреченск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Березовском выбрали нового главу
В Березовском выбрали нового главу. Решением горсовета пост заняла Светлана Щегербаева, ранее...
В Кемерове мужчина разбил дверь супермаркета
В Кемерове неизвестный мужчина огнетушителем разбил стеклянную дверь супермаркета. Пользователи...
Пешеход попал под трамвай в Новокузнецке
В Новокузнецке мужчина, переходивший по пешеходному переходу дорогу, попал под трамвай. Вагон...
Ветер и снег: кузбасские синоптики дали прогноз на воскресенье
Сотрудники областного Гидрометеоцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля. По данным...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus