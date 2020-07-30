Междуреченск - в финале Всероссийского конкурса на развитие экотуризма

Междуреченский проект прошел в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационнных кластеров и развитие экотуризма.

Конкурс был объявлен Агентством стратегических инициатив. На первом этапе поступило 219 заявок из 89 субъектов РФ. Из них до участия допустили 115 заявок из 68 субъектов. Сейчас стало известно, какие проекты проходят дальше. Тридцать три команды, среди которых и междуреченская, были выбраны экспертной комиссией, и один проект стал победителем народного голосования. Следующий шаг – это разработка комплексных проектов для развития экотуризма и попадание в ТОП-10. Десятку победителей объявят 16 октября.

Главные точки притяжения в проекте «Междуреченск. Город Тайги» - это горы Югус, Черный Салан и район Поднебесных Зубьев. И если на Югусе возможно строительство круглогодичного комплекса, то Черный Салан имеет перспективу стать экокурортом мирового значения с пропускной способностью 8 млн. туристов в год. А район Поднебесных Зубьев просто создан для развития всевозможных видов туризма – пешего, водного, квадроциклетного, снегоходного, воздушного, лыжного. Реализация проекта станет важным этапом в формировании туристического кольца Кузбасса.