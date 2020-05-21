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Междуреченские медики начали получать выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса

Средства перевели за апрель, раньше официальной зарплаты.

Меры поддержки в нашем городе получили работники бактериологической лаборатории, коллектив из 7-ми человек: 3 врача, 2 фельдшера-лаборанта, 2 мойщика посуды. Тесты на COVID-19 они проводят с 24-го апреля. Лаборатория  обслуживает шесть городов юга Кузбасса: Киселевск, Калтан, Междуреченск, Мыски, Осинники, Таштагол.

Выплаты перечислены работникам обсерватора, который оборудован в санатории «Солнечный»: двум медицинским сестрам и двум уборщикам.

Доплату также получат фельдшеры, которые контактировали с заболевшими – брали мазок на анализ, и работники специализированной бригады «скорой помощи».

Помощь медикам перечисляется из федерального бюджета по распоряжению президента РФ Владимира Путина. В Кузбассе по решению губернатора Сергея Цивилева выделяют дополнительные областные выплаты.

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kuzbassnews.ru
21/05/2020
Здоровье
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Новости Кузбасса

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