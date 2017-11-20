Междуреченский борец стал вторым на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

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Междуреченский борец Кирилл Корнеев вошел в состав юниорской сборной России по итогам Всероссийских соревнований по вольной борьбе.
Соревнования среди юниоров до 20 лет прошли с 16 по 20 ноября 2017 г. в Хасавюрте (республика Дагестан). На них проходил отбор претендентов в юниорский состав сборной команды России. Междуреченец Кирилл Корнеев стал серебряным призером соревнований.
20/11/2017
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