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Междуреченский проект по развитию экотуризма получит федеральную поддержку

Проект «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития «Междуреченск. Город тайги» стал одним из 6 победителей в номинации «Территория перспективного развития» Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Будущий курорт объединит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в одну систему. Это место с чистыми реками и черневой тайгой, по мнению экспертов и любителей активного отдыха, наиболее удачно подходит для организации масштабного пространства для круглогодичного эко- и этнотуризма.

На горе Черный Салан предлагается создать курорт с 80 км трасс, прогнозируемое количество туристов – практически 8 млн в год. На горе Югус планируется построить конгресс-центр и Музей тайги, отели и работающие круглогодично оздоровительные центры. Есть возможности для сооружения лыжных трамплинов и хафпайпов для сноубордистов. Кроме того, предлагается организовать пляжную зону и место стоянки лодок. На трех горных реках округа (Уса, Бельсу и Томь) можно проводить водные прогулки и сплавы, что обеспечит наполняемость туристических объектов в весенне-осеннее время.

После победы в конкурсе проект был включен в программу государственной поддержки развития туризма. Это позволит привлечь в регион российских и иностранных инвесторов. Кузбасская команда получит наставников из корпораций, профильных министерств и деловых объединений. Концепция будущего курорта будет проработана с точки зрения не только экономики, но и экологии.

Общество
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Междуреченск
kuzbassnews.ru
18/10/2020
Общество
Топ
Междуреченск
Новости Кузбасса

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