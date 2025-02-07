Межрегиональный спортивный фестиваль состоялся в городе Ачинске Красноярского края

В соревнованиях по прикладному виду единоборств и учебных спаррингов по правилам армейского рукопашного боя приняли участие около 300 спортсменов из Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева выступили результативно. Захар Чернавин и Данил Зинкевич заняли второе место. Иван Жаткин и Валерия Романенко вышли на третье место.

Фото: Тяжинская ДЮСШ