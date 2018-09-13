Микрокредитная компания нарушила Закон о рекламе в Анжеро-Судженске

12 сентября Кемеровское УФАС России признало Микрокредитную компанию «Сибпрофитгрупп» нарушившей требования нескольких статей Закон о рекламе.

С жалобой на незаконную рекламу микро-займа по нескольким адресам Анжеро-Судженска в антимонопольный орган обратился один из жителей Кузбасса. Специалисты УФАС, рассмотрев заявление, возбудили два дела в отношении микрокредитной компании. Одно из них касалось нарушений в самом тексте рекламы (отсутствовала часть существенной информации), другое – размещения рекламных конструкций без согласования органов местного самоуправления.

Предписания по итогам дел УФАС не выдавало в связи с добровольным устранением нарушения законодательства.

Для справки: в соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию, выдаваемого на основании заявления собственника <…> либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Частью 1 статьи 28 ФЗ «О рекламе» установлено, что реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе» реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Частью 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе» установлено, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», для заемщика и влияющие на нее.