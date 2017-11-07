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Мини-футбол в Тяжине

В спорткомплексе «Юность» прошел открытый Кубок главы Тяжинского муниципального района по мини-футболу среди мужских команд.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кемеровской области и Красноярского края. С приветственным словом выступил первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков.
Участники танцевального коллектива «Карамельки» (руководитель Татьяна Юрьевна Митина) выступили с номером «Девочка-Россия». Также спортсменов порадовали своим творчеством Татьяна Архипенко и эстрадная группа «Сибирский тракт».
Первое место в открытом Кубке главы Тяжинского муниципального района завоевала команда «Локомотив» из города Боготол Красноярского края. На второе место вышли спортсмены из поселка Тяжинский, отстав от победителей всего на 2 очка. Третье место досталось команде города Березовский.
Все участники, занявшие призовые места были награждены Почетными грамотами администрации Тяжинского муниципального района, медалями за 1, 2, 3 места, ценными призами и переходящим Кубком.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/11/2017
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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