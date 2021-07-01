Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов оценил реализацию в Кузбассе нацпроекта «Экология»

1 июля с рабочей поездкой Новокузнецк посетили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) — главный государственный экологический инспектор Российской Федерации Светлана Радионова.

В ходе визита в администрации Новокузнецка прошло совещание под председательством Александра Козлова. Участники обсудили реализацию мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. В него входят мероприятия по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. Так, АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ» реализуют 14 мероприятий, направленных на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), современных пылегазовых очистных сооружений и т.д. В результате выбросы снизятся не менее чем на 20%.