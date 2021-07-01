Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов оценил реализацию в Кузбассе нацпроекта «Экология»

1 июля с рабочей поездкой Новокузнецк посетили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) — главный государственный экологический инспектор Российской Федерации Светлана Радионова.

В ходе визита в администрации Новокузнецка прошло совещание под председательством Александра Козлова. Участники обсудили реализацию мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. В него входят мероприятия по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. Так, АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ» реализуют 14 мероприятий, направленных на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), современных пылегазовых очистных сооружений и т.д. В результате выбросы снизятся не менее чем на 20%.

Политика
Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/07/2021
Политика
Экология
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Более 14 тысяч человек поставили прививку от COVID-19 за сутки в Кузбассе
Подготовлены для приема пациентов около 500 коек. Сообщила чиновница и о том, что подключены к...
Более 14 тысяч человек поставили прививку от COVID-19 за сутки в Кузбассе
Подготовлены для приема пациентов около 500 коек. Сообщила чиновница и о том, что подключены к...
Шесть городов Кузбасса увидят в небе огромных стрижей
10 июля в Кузбассе состоится воздушный показ авиационной группы «Стрижи». Такое шоу в Кемеровской...
Глава Кемерова Середюк ответил на вопрос о продлении Комсомольского проспекта
Один из жителей областного центра задал в Instagram Ильи Середюка вопрос о продлении Комсомольского...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus