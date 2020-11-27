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Многодетные мамы будут выходить на пенсию досрочно

С 2019 года с изменением в пенсионном законодательстве круг многодетных мам, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, расширился. Такая льгота теперь есть и у женщин, имеющих трех или четырех детей.

Раньше такое право предоставлялось только многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Сегодня в Кемеровской области досрочную страховую пенсию получают 6 984 женщины, воспитавшие пять и более детей.

В 2021 году смогут воспользоваться новой льготой женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они будут иметь право оформить пенсию при достижении 56 лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Для досрочного выхода на пенсию многодетной матери необходимо выполнить ряд требований по закону:

- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений по закону).

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.

Не имеют права на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав.

Общество
kuzbassnews.ru
27/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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