Многофункциональная спортивная площадка с искусственным газоном открылась в Мариинске

Трое мужчин с коронавирусом скончались в Кузбассе На утро 30 сентября стало известно о том, что в Кузбассе скончались еще три пациента с...

Сирены завоют в Кемерове раньше запланированного В областном центре запланирована проверка систем экстренного оповещения, однако время активации...

В МФЦ пол уходит из-под ног новокузнечан В редакцию ВашГород.ру пришло сразу несколько обращений от жителей Новоильинского района. По их...