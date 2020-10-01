Многофункциональная спортивная площадка с искусственным газоном открылась в Мариинске

Новый объект появился в городском парке им. Александра Суворова в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни».
Стоимость проекта составила 2 млн 985 тыс. рублей, из них 2 млн 687 тыс. рублей выделено из областного бюджета, еще 298 тыс. рублей — средства муниципалитета. На многофункциональной спортивной площадке уложен искусственный газон, установлены зрительские трибуны на 30 мест, оборудовано освещение. Летом здесь можно будет играть в футбол и большой теннис. Зимой на площадке зальют каток – для хоккея или просто катания на коньках.
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