Мобильные маммографы поступили в Областной онкологический диспансер

Три передвижные цифровые установки закуплены на средства областного бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость одного комплекса — более 19 млн рублей.

В мобильных кабинетах оборудовано рабочее место для врача. Есть возможность дистанционно передавать изображения. Система кондиционирования позволяет использовать технику круглогодично.

Специалисты отмечают, что новая передвижная техника будет способствовать выявлению рака груди на ранних стадиях, позволит увеличить охват обследованиями женщин, повысить качество проводимой процедуры.

Маммографы по графику задействуют для обследования женщин в городах и районах Кузбасса.

Фото: пресс-служба АКО