Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса приехал в Топки

Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса и муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО Топкинского района работали на площадке около КДЦ "Цементник", где проходило праздничное мероприятие "Планета детства" .

Большое количество детей и их родителей получили консультацию от специалистов, узнали нормативы комплекса ГТО для своей возрастной ступени и тут же их опробовали. Прыжок в длину с места, рывок гири, отжимание, поднимание туловища и наклон вперёд выполняли семьями! Ну и конечно не обошлось без рекордсменов!

Семейный ГТОшный рекорд в наклоне установила семья Хариных: папа Дмитрий, мама Ирина и дочь Виктория, сестры Семенова Кристина и Софья стали лучшими в отжимании и прыжках в длину с места, Ирина Андриенко показала лучший результат в понимании туловища, Александр Мельник установил рекорд в прыжках. Всё участники были награждены сладкими призами, а "Рекордсменам ГТО" призы вручила специалист регионального отдела ВФСК ГТО Наталья Анатольевна Альмасова. Всего через спортивную площадку прошли 74 участника.