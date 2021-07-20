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Моцарт и Бетховен на международном музыкальном фестивале в Вербье: трансляция концерта в Виртуальном концертном зале

23 июля в 15:00 ч. в Виртуальном концертном зале Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова состоится трансляция концерта  под названием: «Габор Такач-Надь дирижирует произведениями Моцарта и Бетховена на фестивале в Вербье».

Концерт состоялся в 2014 году в рамках ежегодного международного музыкального фестиваля, который проходит в Швейцарии с участием всемирно известных музыкантов.

Цифровая запись концерта (режиссёр - Анаис Спиро) предоставлена интернет-каналом MEDICI.TV, совместно с которым Московская государственная академическая филармония начала новый проект по развитию репертуара Виртуальных концертных залов России в рамках национального проекта "Культура".

В исполнении пианиста Стивена Ковачевича и камерного оркестра фестиваля Вербье под управлением венгерского дирижера Габора Такач-Надя прозвучат произведения-шедевры мирового музыкального искусства:

* Людвиг ван Бетховен. Симфония № 3 ми-бемоль мажор "Героическая" (написанная вне привычных канонов классической симфонии, она считается принадлежащей ко «второму стилю»),

* Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт № 24 для фортепиано с оркестром до минор (одно из известнейших творений композитора, без вычурности, сильное и страстное, передающее всю глубину человеческих чувств).  

Обращаем внимание, что в противоэпидемиологический период в библиотеке предприняты меры  профилактики распространения коронавируса (социальная дистанция между посадочными местами, масочный режим, дезинфекция рук работников и посетителей, контактных поверхностей).

Вход на концерт свободный.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/07/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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