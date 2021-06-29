Модернизация производства Новокузнецкого алюминиевого завода поможет улучшить экологию в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков установили памятный камень в честь проекта строительства нового электролизного производства НкАЗа.

«РУСАЛ развивает свое присутствие в Кузбассе, в плане — строительство новых производств, заводов, новые рабочие места. Мы приступили к воплощению договоренностей, достигнутых в начале июня на Петербургском экономическом форуме. На ПМЭФ мы подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции. Для алюминиевого завода необходима «зеленая» энергия, и она будет подаваться после ввода ГЭС в эксплуатацию. В начале 2023 года при участии компании получим современный терминал аэропорта имени Бориса Волынова. Сегодня мы запускаем первый этап масштабного проекта, который кардинально отразится на всей экономике Кузбасса. Это будет новый современный завод на базе российских технологий, с высоким уровнем обеспечения экологической безопасности. Такое производство нужно не только экономике региона, но и всей стране», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин подписали соглашение о внедрении на Новокузнецком алюминиевом заводе новых технологий собственной разработки компании и создании на нем фактически нового электролизного производства на обожженных анодах. После завершения проекта 35% электролизного производства НкАЗа будет работать по технологии предварительно обожженных анодов РА-167.

Компания намерена инвестировать в проект 15,5 млрд рублей. До конца 2022 года будет подготовлена вся проектная и рабочая документация, проведут необходимые экспертизы. В 2023 году начнется строительство участка монтажа анодов, установка в корпусах №9 и №10 новых электролизеров на предварительно обожженных анодах и монтаж двух сухих газоочисток с подведением всей необходимой инфраструктуры.

Повышением эффективности производства и снижением нагрузки на окружающую среду РУСАЛ занимается с момента своего основания бизнесменом и общественным деятелем Олегом Дерипаска. Сегодня Новокузнецкий алюминиевый завод участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В соответствии с ним электролизное производство переводят на экологически эффективные технологии: «ЭкоСодерберг» разработки инженерно-технологического центра РУСАЛа и «Предварительно обожженный анод». Построены и действуют две «сухие» газоочистки, планируется строительство еще четырех.