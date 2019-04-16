Молодежный марафон ГТО

С 1 по 10 апреля обучающиеся Топкинского технического техникума (ГПОУ ТТТ) приняли участие в молодежном марафоне «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!».
В целях пропаганды и вовлечения студентов в подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО совместно с преподавателями физической культуры провели агитационную и информационно-разъяснительную работу среди студентов и преподавателей техникума. Подробно разобрали шаги, согласно листовкам «Твои 5 шагов до знака ГТО». Провели классные часы, посвященные 5-летию комплекса ГТО и последним изменениям в порядке тестирования ГТО. Каждый участник смог задать интересующие вопросы сотрудникам центра тестирования. В спортивном зале техникума участники смогли оценить правильность выполнения испытаний. А также разобрать наиболее частые ошибки при выполнении испытаний комплекса ГТО. Всего в марафоне приняли участие более 100 человек.
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