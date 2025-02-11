Молодежный совет НкАЗа подвел итоги работы за 2024 год.

В минувшем году состоялись выборы нового председателя Совета и его заместителей. Председателем был избран машинист крана участка грузоподъемных механизмов Виктор Милюков, литейщик литейного отделения Николай Новик - заместителем по научно-технической деятельности и развитию производства. Социальное проектирование и волонтерство будет развивать электролизник 8-й серии Борис Карье. За культурно-массовую работу, физкультуру и спорт теперь отвечает электролизник 6-й серии Иван Воловиков. Заместителем председателя по привлечению, адаптации, профессиональному и карьерному развитию избран машинист крана участка грузоподъемных механизмов Дмитрий Беляев. А информационное направление возглавил электролизник 6-й серии Андрей Морозов.

В обновленном составе «молодежка» НкАЗа продолжила реализацию идей и планов. Так, за год ребята стали участниками 27 событий, а также приняли участие во многих благотворительных и экологических событиях в качестве корпоративных волонтеров.

Также члены молодежного совета НкАЗа участвовали в корпоративных и городских субботниках, собирали мусор на берегах водоемов и в горах, высаживали деревья. Так молодые волонтеры НкАЗа поддержали областной фестиваль «Шерегеш-Экофест» и вместе с неравнодушными жителями Кузбасса и гостями из близлежащих регионов страны очистили склоны горы Зеленая.

В корпоративной акции «День реки» молодые металлурги не просто выступили соорганизаторами события, но и стали участниками традиционного косплея. В 2024 году экопраздник был посвящен популярному мультфильму «Бременские музыканты», а главными актерами на берегах Байдаевских карьеров выступили активисты «молодежки».

Не обошли стороной и благотворительный спортивный праздник «Помогай-игры» - каждый волонтер-алюминщик внес свой вклад в сбор средств на покупку мобильных телескопических пандусов для PROтеатра «Крылья». Кроме того, молодые заводчане приняли участие в конкурсе профмастерства «Профессионалы РУСАЛа», в роли игротехников помогли детям из подшефной школы-интерната пройти цикл образовательных игр «Полдень», а еще стали участниками Дня донора, организованного на предприятии, во время которого ребята не только сдали кровь, но и вступили в регистр доноров костного мозга. Не обошли вниманием и спортивные события завода и города. Так, спортсмены молодежного совета стали победителями соревнований по волейболу на приз ГМПР и активными участниками состязаний по криатлону-зимнему многоборью.

Завершили же 2024 год традиционным Новогодним марафоном, во время которого, объединившись всеми командами, отремонтировали три помещения подшефных учреждений и провели множество различных мастер-классов для их воспитанников.

В новом 2025 году активисты заводской «молодежки» уже приступили к реализации запланированных мероприятий. Ребята уже провели в школе-интернате №88 первую игру из нового цикла «Полдень», помогающего детям из неблагополучных семей быстрее социализироваться в обществе, и уже активно готовятся ко второй игре.

Впереди у ребят и спортивные состязания, и экологические акции, и просто добрые дела, такие как адресная помощь ветеранам труда завода. Все это вместе с давними и верными "соратниками" молодежной организации - Центром социальных программ РУСАЛа, профсоюзной организацией завода и городскими активистами.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа