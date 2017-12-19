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Молодое поколение поздравило ПФР с днем рождения

Накануне 27-й годовщины образования Пенсионного Фонда РФ в гости к своим мамам и папам пришли дети сотрудников Отделения ПФР по Кемеровской области. Ребятам рассказали о деятельности организации, в которой работают их родители, познакомили с исторической экспозицией Отделения.

- Как часто дома дети задают вопрос своим родителям: «А чем ты на работе занимаешься?» Чтобы ответить на него, мы решили позвать ребят прямо к нам, в занимательной форме рассказать о работе ПФР, подарив им хорошее настроение, - рассказывает начальник отдела кадров ОПФР по Кемеровской области Ольга Потикун.

Путешествуя со сказочным героем А.С. Пушкина Балдой, который решил выйти на пенсию, ребята шаг за шагом узнавали, какую работу проделывают сотрудники Пенсионного фонда по назначению и выплате пенсии, пытались урегулировать его взаимоотношения с работодателем. Затем детям рассказали про уходящие профессии и показали вещи, которые вышли из обихода. Ребята с удовольствием фотографировались с чугунным утюгом, счётами, записывали пером в «трудовую книжку» профессию своей мечты.

- Сыну больше всего понравилась историческая экспозиция. Он очень увлекается историей и географией, поэтому вдохновился документами архивных пенсионных дел. Сейчас обдумывает идею научного исследования по этим материалам, - делится впечатлениями сына главный специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан ОПФР по Кемеровской области Оксана Петришина.

Памятью о тёплой встрече стала фотография, где улыбающиеся ребята держат в руках подаренное учебное пособие «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни» и плакаты «С днем рождения, ПФР!».

Общество
kuzbassnews.ru
19/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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