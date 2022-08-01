Молодой житель Кузбасса вовлекал несовершеннолетних в систематическое распитие алкоголя

За вовлечение двух 17-летних подростков в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртсодержащей продукции 18-летний житель Мариинска будет отбывать наказание в виде 160 часов обязательных работ. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

В результате рассмотрения уголовного дела в отношении молодого жителя Мариинска судом установлено, что обвиняемый на протяжении около четырёх месяцев многократно предлагал двум несовершеннолетним подросткам распить с ним алкогольные напитки, которые сам же и приобретал. По предложению обвиняемого подростки неоднократно употребляли от полулитра до трёх литров пива, а 23 февраля 2022 года каждый из подростков употребил не менее 0,2 литра крепкой спиртсодержащей жидкости.

В судебном заседании подсудимый вину в совершённых преступлениях признал полностью и раскаялся в содеянном. При этом от дачи показаний в судебном заседании он отказался, воспользовавшись статьёй 51 Конституции Российской Федерации, в связи с чем при рассмотрении уголовного дела были оглашены его признательные показания, данные им ранее в ходе предварительного расследования.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в результате рассмотрения уголовного дела была подтверждена как показаниями несовершеннолетних потерпевших, их законных представителей и свидетелей, так и письменными доказательствами.

В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью первой статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, и, учитывая личность подсудимого, а также отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, окончательно назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Такой вид уголовного наказания, как обязательные работы, заключаются в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ.

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

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