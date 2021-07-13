Мониторинг карантинных вредителей лесных насаждений Кузбасса

В настоящее время инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области устанавливают феромонные ловушки с целью выявления возможных очагов опасных карантинных вредителей лесных насаждений Кузбасса. В этом сезоне запланировано установить и исследовать более 400 ловушек на усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопряда, 20 % ловушек уже собрано и направлено для проведения фитосанитарной экспертизы в ФГБУ «Кемеровская МВЛ».
В полном объеме, ловушки на территории лесных массивов Кемеровской области-Кузбасса, будут установлены и сняты в течение июля. На сегодняшний день ловушки с «ароматным» диспенсером уже размещены в лесничествах Промышленновского, Крапивинского, Гурьевского, Беловского, Юргинского, Новокузнецкий, Таштагольского и Яйского районов области для выявления непарного и сибирского шелкопряда, а также различного рода усачей. Кроме того проводиться и визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений карантинными вредителями.
По завершении всего цикла обследовательских мероприятий все ловушки будут изучены в лабораторных условиях. А в случае обнаружения карантинных насекомых-вредителей будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных вредителей.
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