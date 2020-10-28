Мошенники звонят кузбассовцам о накопительной пенсии

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу предупреждает земляков о новой преступной схеме, которую мошенники отрабатывают на территории региона, действуя от имени сотрудников Пенсионного фонда.

С сотового номера телефона человеку звонит женщина, представляясь сотрудницей Главного Управления ПФР в г. Кемерово, называет для создания достоверности «свои» имя, отчество и фамилию и сообщает о необходимости получить накопительную часть пенсии. При этом аргумент о том, что человек хранит свои накопления в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ), аферистов не смущает, они продолжают заманивать свою жертву якобы остатками выплат. Сумма остатков указывается детально, многозначными цифрами, до копеек. Далее сообщается, что для ее перечисления необходимо предоставить номер карты. Затем действует уже распространенная схема «отъёма денег» с вопросами про CVC (трехзначный код на обратной стороне кредитной карты) или другие данные, открывающие доступ к денежным средствам.

Уважаемые кузбассовцы, будьте бдительны! Специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, и уж тем более номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Помните, что нельзя доверять сомнительным звонкам. Любую информацию нужно проверять на официальном сайте ПФР и в аккаунтах Отделения ПФР по Кемеровской области - Кузбассу в соцсетях. Можно воспользоваться телефонами «горячей» линии, информация о которых находится на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».