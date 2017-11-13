Московские каникулы

В Кузбассе налогового инспектора осудят за «дружбу» с ИП В августе текущего года после передачи очередной части денег — 5 000 рублей — предприниматель и...

Волонтер из Кемерова вышел в финал конкурса «Доброволец России» Кемеровчанин Артур Покатилов вышел в финал всероссийского конкурса «Доброволец России».

В Кузбассе более 1 000 дорожников очищают трассы от снега В настоящее время трассы в регионе от снега очищают более 1000 человек и 800 единиц спецтехники.