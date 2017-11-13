Московские каникулы

На осенних каникулах школьники из Тяжинского района побывали в Москве.
На протяжении пяти дней 10 учащихся 5-8-х классов знакомились со столицей. Ребята посетили музей космонавтики, побывали на Поклонной горе и в музее Великой Отечественной войны. Юные туристы познакомились с картинами выдающихся художников в Третьяковской галерее, увидели архитектуру музея Царицино, побывали на аллее Мосфильма.
Школьники посетили московский зоопарк и столичный бизнес-центр – Москву-сити. Ребята побывали в храме Христа Спасителя, возведённом в честь победы над Наполеоном. Большое впечатление на юных туристов произвела Оружейная палата в Кремле. Ребята осмотрели Царь-пушку, Царь-колокол, российские артиллерийские орудия, участвовавшие в Отечественной войне 1812 года.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В августе текущего года после передачи очередной части денег — 5 000 рублей — предприниматель и...
|
Кемеровчанин Артур Покатилов вышел в финал всероссийского конкурса «Доброволец России».
|
В настоящее время трассы в регионе от снега очищают более 1000 человек и 800 единиц спецтехники.
|
Утром 13 ноября местами на дорогах Кемерова образовались заторы.