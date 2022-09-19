Московским судебным приставом-исполнителем ошибочно наложен арест на автомобиль жительницы Кузбасса

Не убедившись в том, что автомобиль должника из Московской области уже более 10 лет принадлежит другому владельцу, судебный пристав-исполнитель Одинцовского районного отдела судебных приставов наложила арест на этот автомобиль, запретив в отношении него регистрационные действия, в связи с чем у собственницы автомобиля возникли проблемы при его продаже. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

В Мариинский городской суд Кемеровской области к судебному приставу-исполнителю Одинцовского районного отдела судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области Марии Поцелуевой обратилась жительница Мариинска с исковым заявлением об освобождении от ареста автомобиля «Toyota Camry», собственником которого она является уже более 10 лет.

Как установил суд в ходе рассмотрения исковых требований, ещё в мае 2012 года жительница Мариинска приобрела у жителя Московской области автомобиль «Toyota Camry». Через три дня после покупки она зарегистрировала автомобиль в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД по месту жительства и беспрепятственно пользовалась им более 10 лет. Недавно она решила продать автомобиль, однако потенциальный покупатель ей сообщил, что на сайте Госавтоинспекции имеется информация о запрете регистрационных действий в отношении данного автомобиля, наложенных судебным приставом-исполнителем Одинцовского районного отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области.

Как выяснилось, бывший владелец автомобиля через несколько лет после его продажи задолжал одному из банков около 40 тысяч рублей, в связи с чем в феврале 2019 года на основании судебного приказа мирового судьи судебным приставом-исполнителем был наложен арест на автомобиль. При этом, принимая решение о наложении ареста, судебный пристав-исполнитель не истребовала сведения об автомобиле из ГИБДД для установления принадлежности автомобиля должнику, в связи с чем ошибочно наложила арест на чужое имущество.

В результате собственница автомобиля была вынуждена обратиться в суд с требованием снятия ошибочно наложенного ареста.

Исследовав представленные доказательства, суд согласился с требованиями истца.

«Каких-либо оснований полагать, что заключение сделки между сторонами указанного договора купли-продажи имело исключительной целью избежать в дальнейшем обращения взыскания на принадлежащее должнику имущество, не имеется», – говорится в решении суда.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования автовладелицы, освободив автомобиль «Toyota Camry» от ареста, наложенного судебным приставом-исполнителем Одинцовского районного отдела судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области Марией Поцелуевой.