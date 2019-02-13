МРСК Сибири провела учебно-мобилизационный сбор

В Кемерове прошло учебно-практическое мероприятие, в котором приняли участие руководители органов мобилизационной подготовки «МРСК Сибири» . Электросетевой комплекс Сибири, как стратегически важная инфраструктура, обладает высокой степенью готовности к выполнению государственных мобилизационных задач. Такой вывод сделали участники межрегионального совещания.

Приветствуя участников совещания, заместитель директора по безопасности филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Башков отметил, что в условиях непростой международной обстановки руководством страны особое внимание уделяется мобилизационной готовности отраслей экономики, обеспечивающих боеспособность и безопасность государства. В рамках решения этой задачи и проводятся данные сборы.

Руководители мобилизационных органов Общества подвели итоги своей работы в 2018 году, обсудили существующие проблемы и определили пути их решения. Новые нормативные правовые акты в этой области предъявляют повышенные требования к электросетевым компаниям в вопросах поддержания постоянной готовности систем оповещения, совершенствованию схем управления при переводе на военное время, бронированию специалистов ремонтных бригад и диспетчеров, а также обеспечению безопасности и обучения работников гражданской обороне.

Ведущий межрегионального совещания, начальник отдела по мобилизационной подготовке и гражданской обороне «МРСК Сибири» Андрей Содомов также подчеркнул важность поставленных задач: «Наша отрасль является стратегически значимой, т.к. мы в любое время должны обеспечить электроэнергией потребителей, даже в условиях ЧС или в случае необходимости оперативно перестроиться на «военные рельсы». Достижение этого результата во многом зависит от профессионализма руководителей мобилизационных органов компании».

В рамках сбора был проведён круглый стол, в ходе которого участники наметили планы на текущий год, обсудили вопросы повышения эффективности мобилизационной работы в электроэнергетике, а также мероприятия по предупреждению и устранению возможных рисков.