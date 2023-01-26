МТС построила крупнейшую в России выделенную коммерческую сеть LTE на угольном разрезе

«МТС» развернула крупнейшую в России выделенную технологическую сеть LTE на угольном разрезе АО «Междуречье», находящимся под управлением «Новой Горной Управляющей Компании» в Кемеровской области.

Выделенная сеть LTE (Private LTE) состоит из 14 макросайтов с устойчивым и скоростным радиопокрытием, пакетного ядра Evolved Packet Core от отечественного производителя компании НТЦ «Протей», а также системы промышленной групповой радиосвязи Push-To-Talk. Сеть обеспечивает связью и телеметрическими сервисами одновременно более 800 человек и около 500 единиц горнодобывающей техники.

Фото: «Новая Горная Управляющая Компания»