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МТС построила крупнейшую в России выделенную коммерческую сеть LTE на угольном разрезе

«МТС» развернула крупнейшую в России выделенную технологическую сеть LTE на угольном разрезе АО «Междуречье», находящимся под управлением «Новой Горной Управляющей Компании» в Кемеровской области.

Выделенная сеть LTE (Private LTE) состоит из 14 макросайтов с устойчивым и скоростным радиопокрытием, пакетного ядра Evolved Packet Core от отечественного производителя компании НТЦ «Протей», а также системы промышленной групповой радиосвязи Push-To-Talk. Сеть обеспечивает связью и телеметрическими сервисами одновременно более 800 человек и около 500 единиц горнодобывающей техники.

 

Фото: «Новая Горная Управляющая Компания»

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
26/01/2023
Экономика
Междуреченск
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