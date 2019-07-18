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Муниципальные автопарки Калтана пополнились новой техникой

Сразу на два новых белорусских МАЗа пополнился автомобильный парк Управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Отличие от своих предшественников налицо. Главное из них, считает директор Управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса В.С. Королев, помимо разного рода электроники, большая грузоподъемность (12 тонн вместо 8).

МАЗы стали не единственным приобретением организации в этом году. Весной к выполнению обязанностей приступил трактор JCB. Сегодня он активно задействован и в отсыпке дорог, и во время вывоза сваленных деревьев.

Также техникой пополнилось муниципальное автотранспортное предприятие. С начала 2019 года его автомобильный парк стал больше на шесть машин. Четыре из них - легковые автомобили марки Renault, две остальные - школьные автобусы «Газель NEXT» по областной программе. Кроме того, предприятие в числе первых в области получило лицензию на перевозки автобусами пассажиров и иных лиц. Это значительно увеличивает возможности организации. Впредь она имеет возможность не ограничиваться только транспортировкой детей, но и выполнять муниципальные задания по маршрутной перевозке пассажиров. Так, на сегодняшний день в администрации рассматривается возможность собственными силами перекрыть потребность округа в рейсовых автобусах в сторону Малиновки. На очереди Малышев Лог.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
18/07/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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