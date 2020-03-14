Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов прошел в Тяжине

В нем приняли участие 9 учащихся 5-11-х классов из 5 общеобразовательных организаций Тяжинского муниципального округа. Ребята читали наизусть прозаические произведения таких авторов как Чингиз Айтматов, Борис Екимов, Гавриил Троепольский и многих других.

В исполнении Анастасии Агеевой (Итатская СШ) прозвучал отрывок из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Учащаяся 6 класса Алина Астраханцева (Ступишинская СШ имени Героя РФ С.Н. Морозова) покорила аудиторию слушателей веселым и непринужденным прочтением отрывка из рассказа Евгения Пермяка «Хитрый коврик». Учащаяся 11 класса Валерия Ильенкова (Тяжинская СШ № 3) проникновенно прочитала рассказ «Солдатенок» Чингиза Айтматова.

Почетный гость конкурса, поэтесса, член Союза кузбасских писателей из города Прокопьевск Эльвира Зинуровна Вавилова поделилась с присутствующими своим творчеством.

Методист МБУ «ИМЦ», муниципальный куратор конкурса Елена Владимировна Ефименко провела с ребятами дискуссию на тему «Книга для подростка. Какой она должна быть?».

Все участники были награждены Дипломами Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», а также ценным подарком. В областном этапе конкурса, который пройдет в городе Кемерово 20 марта 2020 года примут участие учащиеся 6 класса Ступишинской СШ имени Героя РФ С.Н. Морозова Алина Астраханцева и Софья Шадт, а также учащаяся 11 класса Тяжинской средней школы № 3 Валерия Ильенкова.