Музей-заповедник «Красная Горка» проведёт первую в этом сезоне пешую экскурсию «В гору»

Кемеровчане и гости города получат возможность познакомиться с самыми древними достопримечательностями столицы Кузбасса.
Организованный поход в сопровождении гида к объектам культурного наследия – Горелой горе и пароходной пристани начнётся с территории музея. Далее экскурсантам предстоит прогулка вдоль жилых домов, построенных в 1920-е годы по проекту голландского архитектора Ван Лохема, и крутой спуск к реке на пути к легендарному историческому месту, где в 1721 году рудознатец Михайло Волков обнаружил месторождение каменного угля. Участники экскурсии доберутся до каменной пристани, построенной в 1915-1917 гг. акционерным обществом «Копикуз». Обратный маршрут проложен мимо речного вокзала по лесной тропе к монументу Эрнста Неизвестного «Память шахтёрам Кузбасса».
Экскурсантов просят надевать спортивную одежду и обувь и в целях эпидемиологической безопасности соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Экскурсия состоится 31 июля в 15.00. По телефону 8 (3842) 45-46-46 (ежедневно с 10.00 до 20.00) можно уточнить подробную информацию и записаться.
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