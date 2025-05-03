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Музей-заповедник «Мариинск исторический» вышел в финал Национальной премии в области музейного дела

Министерство культуры Российской Федерации объявило финалистов второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.
Премия учреждена в 2024 году с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.
В номинации «Музейный смотритель» финалистом стала Маргарита Пятаева (Музей-заповедник «Мариинск исторический»). В номинации «Музейный маршрут» финалистами стали Кузбасский государственный краеведческий музей (маршрут «Кузбасские динозавры – как это было?») и Музей-заповедник «Мариинск исторический» (маршрут «Кузбасс литературный»).
Голосование за лауреатов премии состоится с 12 по 17 мая 2025 года включительно. Победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 21 мая 2025 года на основной сцене Государственного академического Малого театра России в Москве.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Кемерово
Мариинск
kuzbassnews.ru
03/05/2025
Культура
Кемерово
Мариинск

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