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Мы – за активное долголетие!

Лето – это отличное время отдыха на свежем воздухе, на природе, близ водоемов и парковых зон. Поэтому Центр социального обслуживания Калтанского городского округа старается организовать в это время года как можно больше интересных экскурсий для граждан старшего возраста.

Православный туризм очень популярен среди пожилых людей. Мужской монастырь в селе Безруково и Святой источник в Салаире, широко известный своими целительными свойствами, вновь посетили новые группы пенсионеров. Паломники искупались в купели, набрали святой воды и помолились перед иконами.

Желающие активно провести досуг, отдохнуть и получить массу приятных впечатлений, совершили поездки в Зенковский парк и на Беловское водохранилище. Туристы загорали на берегу водоемов, плавали и катались на катамаранах.

- Путешествия помогают пожилым людям наладить общение, получить заряд позитива и бодрости, - считает директор Центра социального обслуживания Коротаева С.П. - Среди пенсионеров много людей энергичных, и туризм для них – один из лучших способов продления активного долголетия.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
17/07/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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